Глава МИД Иордании призвал соблюдать права палестинцев и сохранить статус-кво

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Амман призывает соблюдать права палестинцев, в том числе на молитвенные службы, и сохранить статус-кво вокруг Иерусалима. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Иерусалим является красной линией. Поддержание мира и стабильности - это ключевой вопрос. Сейчас наша задача - обеспечить прекращение эскалации, - сказал он. - Все действия против палестинцев, в частности, в районе Шейх-Джаррах должны прекратиться. Статус-кво должен быть сохранен, права палестинцев должны уважаться".

"Наш приоритет - остановить эскалацию, уважать международное право, соблюдать права палестинцев и право на молитву, сохранить статус-кво и двигаться к политическому решению", - заявил министр.

По словам ас-Сафади, король Иордании Абдалла II "с нетерпением ждет, чтобы прибыть сюда [в Вашингтон] и сотрудничать с президентом США Джо Байденом, его администрацией в плане продвижения отношений в интересах мира, стабильности и процветания в регионе". Министр отметил, что обсудит с Блинкеном ситуацию в Иерусалиме, поддержание стабильности в Ираке, политическое решение кризисов в Сирии, Ливии и Йемене, а также борьбу с терроризмом.

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля.

По данным агентства WAFA, основные стычки 7 мая вечером и в ночь на 8 мая происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, затем свыше 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть Аль-Аксу.