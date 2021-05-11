Британская королева выступит в парламенте с тронной речью

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II выступит во вторник с тронной речью в парламенте, представив программу правительства консерваторов. Церемония открытия новой парламентской сессии - одно из самых ярких событий с участием Ее Величества - на этот раз будет менее пышной из-за коронавирусных ограничений и окажется омрачена недавней смертью супруга королевы принца Филипа, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет.

Утром монарх прибудет в Вестминстерский дворец в лимузине, а не в традиционной золоченой карете, запряженной восьмеркой лошадей. Елизавету II не будут сопровождать гвардейцы и встречать члены почетного караула, а участников церемонии будет значительно меньше, чем обычно. В Палате лордов, где выступает королева, смогут находиться лишь 74 человека, которые должны будут представить отрицательный результат анализа на COVID-19 и носить маски. Королева не наденет государственную корону, которая будет находиться на подушке рядом с монархом, однако основной церемониал, окончательно сложившийся к середине XIX века, останется неизменным.

Стражники королевы (йомены) проверят, нет ли в парламенте взрывных устройств, помня о "пороховом заговоре" Гая Фокса и его сообщников в 1605 году. Пока Елизавета II будет находиться в здании парламента, в качестве заложника в ее дворце будет оставаться один из депутатов. Эта традиция изначально была призвана гарантировать возвращение монарха обратно в свою резиденцию в целости и сохранности. Члены Палаты общин по древней традиции закроют ее двери перед вызывающим парламентариев представителем Палаты лордов, которому придется трижды ударить в дверь черным жезлом - символом своей должности.

Тронная речь

Хотя тронная речь королевы является формальностью, она имеет большое значение для британской монархии. Ее текст, в котором правительство излагает план своей работы в течение новой сессии парламента, пишется членами кабинета министров и утверждается канцелярией премьера. Королева не имеет права вносить в нее какие-либо изменения, даже если она не одобряет выдвигаемых правительством предложений.

Как ожидается, в тексте выступления Ее Величества, которое продлится около 10 минут, будет упомянуто около 30 законопроектов, которые консервативное правительство Бориса Джонсона намерено в ближайшей перспективе провести через Палату общин, располагая там большинством. По информации британских СМИ, среди них будут следующие документы: вызвавший протестные акции и беспорядки билль о расширении полномочий полиции, законопроекты об ужесточении системы получения убежища в Великобритании, а также противодействии шпионажу и регистрации иностранных агентов; законодательные предложения по улучшению системы здравоохранения и социальной помощи, защите окружающей среды, изменению правил получения разрешений на строительство и предотвращению фальсификаций на выборах. Ожидается, что сквозной темой речи будет восстановление британской экономики после пандемии и сокращение разрыва в уровне жизни между южными и северными графствами Англии.

После произнесения тронной речи в течение нескольких дней обе палаты - Палата общин и Палата лордов - ведут дебаты по ее основным положениям. После этого речь выносят на голосование в Палату общин, что рассматривается как выражение доверия правительству.

Королеву, по всей вероятности, будет сопровождать ее сын, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз. Несколько последних лет он заменял своего отца принца Филипа, который отошел от исполнения официальных обязанностей в 2017 году. Нынешняя церемония открытия новой сессии парламента станет первым крупным официальным мероприятием, в котором Елизавета II примет участие после похорон мужа и снятия траура.

Со своей коронации в 1953 году Елизавета II всего дважды пропустила эту церемонию. В 1959 году и 1963 году она не появлялась в парламенте, поскольку была беременна. Речь тогда читал с позволения королевы лорд-канцлер, спикер Палаты лордов. Отменять церемонию, которая не является ежегодной, из-за распространения коронавируса в 2020 году не пришлось, так как последняя парламентская сессия продолжалась полтора года и была открыта до начала пандемии.