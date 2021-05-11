СМИ: более 200 палестинцев ранены в стычках с израильской полицией на Западном берегу

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Более 200 палестинцев получили ранения в стычках с израильскими полицейскими на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем. Об этом сообщила в понедельник вечером палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

"Более 200 раненых в столкновениях на линиях соприкосновения и на КПП на Западном берегу", - приводит радиостанция слова представителя Палестинского общества Красного Полумесяца.

Как уточняет Saut Al-Aqsa, наиболее ожесточенные столкновения продолжаются в городе Эль-Халиль в провинции Хеврон, где 13 палестинцев получили ранения в результате применения израильскими силовиками слезоточивого газа и резиновых пуль. Все раненые были госпитализированы.