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Палестино-израильский конфликт

СМИ: более 200 палестинцев ранены в стычках с израильской полицией на Западном берегу

По данным радиостанции Saut Al-Aqsa, наиболее ожесточенные столкновения продолжаются в городе Эль-Халиль в провинции Хеврон

КАИР, 11 мая. /ТАСС/. Более 200 палестинцев получили ранения в стычках с израильскими полицейскими на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем. Об этом сообщила в понедельник вечером палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

"Более 200 раненых в столкновениях на линиях соприкосновения и на КПП на Западном берегу", - приводит радиостанция слова представителя Палестинского общества Красного Полумесяца.

Как уточняет Saut Al-Aqsa, наиболее ожесточенные столкновения продолжаются в городе Эль-Халиль в провинции Хеврон, где 13 палестинцев получили ранения в результате применения израильскими силовиками слезоточивого газа и резиновых пуль. Все раненые были госпитализированы.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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