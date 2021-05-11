Reuters: запущенная хуситами ракета упала на территории Саудовской Аравии

ТАСС, 11 мая. Силы гражданской обороны Саудовской Аравии заявили, что ракета, выпущенная членами йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), упала в пограничной деревне в провинции Джизан на юге страны. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, жертв и пострадавших среди населения нет. Был поврежден жилой дом и стоящие рядом автомобили.

В понедельник возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция сообщила о перехвате и уничтожении заминированного беспилотного летального аппарата (БПЛА), направленного мятежниками-хуситами на международный аэропорт города Абха на юго-западе Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.