В ЕС призвали к немедленному прекращению насилия в Иерусалиме

ТАСС, 11 мая. Евросоюз заявил о необходимости немедленно прекратить эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме, а также в секторе Газа и вокруг него. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Ракетные обстрелы гражданского населения в Израиле из Газы абсолютно неприемлемы и подпитывают динамику эскалации. Все лидеры обязаны действовать против экстремистов. Статус-кво святых мест должен полностью соблюдаться", - говорится в документе.

В тексте также подчеркивается, что всеобщей первоочередной задачей является предотвращение дальнейших жертв среди гражданского населения.

Как информировала палестинская газета Al-Quds, ранее сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали совершавших молитвы прихожан из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. В понедельник группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" выступила с заявлением, в котором призвала израильские власти до 18:00 (время совпадает с московским) 10 мая вывести всех силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе недавних столкновений.

По данным израильских военных, после этого из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 150 ракет, часть из которых была перехвачена израильской армией. Израиль в ответ нанес удары по объектам радикалов в Газе.