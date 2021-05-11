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СМИ: премьер Японии планирует участвовать в форуме "Шангри-ла диалог" в Сингапуре

Как ожидается, Ёсихидэ Суга выступит с заявлением

ТОКИО, 11 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен принять участие в конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог", которая пройдет в Сингапуре с 4 по 5 июня. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Как ожидается, глава японского правительства выступит с заявлением на форуме. В последний раз Япония была представлена на "Шангри-ла диалоге" на высшем уровне в 2014 году. Обычно с японской стороны на конференции присутствует министр обороны.

Конференция по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" проводится в Сингапуре ежегодно с 2002 года. Организатором выступает базирующийся в Лондоне "Международный институт стратегических исследований", в форуме принимают участие несколько десятков министров обороны Азии, Европы, США. В прошлом году в связи с пандемией встречи, проходящие в последние выходные мая, были впервые отменены.

Теги
ЯпонияСингапурСуга, Ёсихидэ
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