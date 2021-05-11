Шесть человек пострадали в результате ракетного обстрела в израильском Ашкелоне

ТАСС, 11 мая. По меньшей мере шесть человек пострадали в израильском городе Ашкелон в результате ракетных обстрелов. Об этом сообщила во вторник Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter.

"По Южному Израилю продолжаются непрерывные ракетные обстрелы, в результате которых причинен ущерб жилому дому в Ашкелоне. Пострадали шесть мирных жителей", - говорится в сообщении. Иные подробности не приводятся.

Как информировала палестинская газета Al-Quds, ранее сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали совершавших молитвы прихожан из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. В понедельник группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" выступила с заявлением, в котором призвала израильские власти до 18:00 (время совпадает с московским) 10 мая вывести всех силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе недавних столкновений.

По данным израильских военных, после этого из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 200 ракет, часть из которых была перехвачена израильской армией. Израиль в ответ нанес удары по объектам радикалов в Газе.