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Politico: старший директор СНБ США по кибербезопасности покинул свой пост

По данным газеты, Майкл Салмейер переходит на работу в Пентагон

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Старший директор по кибербезопасности Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Майкл Салмейер переходит на работу в Пентагон. Как сообщает в понедельник вечером газета Politico со ссылкой на источники, чиновник уже покинул свою должность.

По словам представителя СНБ, Салмейер возвращается в военное ведомство, где он раньше был старшим советником главы Киберкомандования ВС США, руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ) генерала Пола Накасоне, "после завершения стратегического обзора", ради которого он ранее и пришел в Белый дом. Других подробностей о новом посте в структуре Пентагона не приводится.

Уход Салмейера с должности происходит в тот момент, когда Белый дом сталкивается с проблемами в сфере кибербезопасности. СНБ возглавлял усилия администрации по реагированию на кибершпионаж с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds, который обнажил серьезную уязвимость компьютерных правительственных сетей, говорится в тексте. Кроме того, издание обратило внимание, что кадровые перестановки проходят на фоне кибератаки в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline.

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