В Южном Судане сформирована нижняя палата обновленного парламента

ПРЕТОРИЯ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Южного Судана Салва Киир своим указом утвердил новый состав нижней палаты обновленного парламента - Национальной ассамблеи - в составе 550 депутатов. Об этом сообщила во вторник радиостанция SABC. Положение об образовании нового состава обеих палат парламента было включено в мирное соглашение с повстанцами, которое в сентябре 2018 года подписали Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар.

Радиостанция отмечает, что указ главы государства о реформированном парламенте был зачитан по государственному телеканалу Южного Судана вечером 10 мая.

Положение об образовании нового состава обеих палат парламента заложило основу для урегулирования внутреннего вооруженного конфликта за счет включения оппозиции во все органы власти. Соглашение предусматривало, что всеобщих выборов в обновленный парламент не будет, а в его первый состав войду депутаты, которых по специальной квоте назначат политические партии.

Парламент Южного Судана, созданный в 2011 году и имевший статус переходного законодательного органа, был распущен президентом Южного Судана 8 мая. В новом составе нижней палаты количество депутатских мест увеличено с 400 до 550. В нее вошли 332 депутата от поддерживающей Киира партии "Народно-освободительное движение Судана". Сторонники первого вице-президента Риека Машара получили 128 мест, остальные партии разделили 90 мандатов.

В зачитанном в минувший понедельник указе президента ничего не говорится о составе верхней палаты - Совета штатов, которая также была распущена. Ожидается, что количество сенаторов в ней будет увеличено с 50 до 100.