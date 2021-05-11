Зеленский заявил, что количество обстрелов в Донбассе уменьшилось

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Число нарушений режима прекращения огня в Донбассе существенно сократилось. Об этом заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодаря совместным усилиям сегодня мы действительно видим уменьшение обстрелов. Существенное уменьшение", - сказал он, выступая во вторник на форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

Уменьшение обстрелов, по словам Зеленского, произошло несмотря на то, что на переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе не было достигнуто "пасхальное перемирие" из-за несогласования сторонами "формата публикации".

Как сообщалось ранее, представители Донецкой и Луганской народных республик в связи с предложением о "пасхальном перемирии" заявили, что украинская сторона упорно пытается подменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе, координационный механизм которого предусмотрен дополнительными мерами от 22 июля 2020 года, введением временных перемирий. Полпред России Борис Грызлов в свою очередь подчеркнул, что именно Киев заблокировал предложения РФ о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня.