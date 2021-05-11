Зеленский утвердил национальную программу Украина - НАТО на 2021 год

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ "О годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год". Об этом во вторник сообщается на сайте офиса главы государства.

"С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора, договоренностей, достигнутых по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО, <....> постановляю утвердить годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2021 год", - отмечается в указе.

Зеленский обязал правительство утвердить в 20-дневный срок меры по выполнению программы и показатели эффективности ее выполнения. Кроме того, он поставил задачу регулярно информировать о ходе и результатах ее выполнения министерствами и другими центральными органами исполнительной власти.

Программа определяет цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач. Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля. Значительная часть программы посвящена мерам, которые инициирует Киев в связи с конфликтом в Донбассе.

Украина - НАТО

В начале апреля Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. Президент сказал также, что Киев стремится к реформированию армии и оборонного сектора.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. По оценкам брюссельских экспертов, за эти годы Киев и Тбилиси скорее отодвинулись от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.