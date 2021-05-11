ВМС Украины провели учения в Черном море с кораблем береговой охраны США

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Катера Военно-морских сил (ВМС) Украины провели в акватории Черного моря учения типа PASSEX с участием корабля береговой охраны США Hamilton. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минобороны во вторник.

"В мероприятии задействованы патрульный катер типа "Айленд" "Старобельск", вертолет Ми-14 ВМС Украины, патрульный катер береговой охраны США Hamilton и флагман морской охраны Государственной пограничной службы Украины "Григорий Куропятников", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что экипажи кораблей и катеров отработали элементы тактического маневрирования, подачу сигналов с использованием международной системы, передачу информации о морской обстановке в районах интенсивного гражданского судоходства и ведение противовоздушной обороны.

27 апреля в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Ранее Шестой флот ВМС США информировал, что Hamilton вошел в Черное море "для поддержки союзников и партнеров по НАТО". 10 мая американское судно зашло в порт Одессы.