В Эфиопии заявили, что пошли на уступки Египту и Судану на переговорах о ГЭС "Возрождение"

ПРЕТОРИЯ, 11 мая. /ТАСС/. Эфиопия пошла на ряд уступок Египту и Судану по вопросам, связанным со строительством ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле, с тем чтобы добиться успеха на трехсторонних переговорах по ее функционированию. Об этом заявил во вторник на брифинге в Аддис-Абебе пресс-секретарь МИД Эфиопии Дина Муфти.

"Мы согласились на расширение роли наблюдателей на переговорах и дали им возможность высказывать собственное мнение и право консультироваться со странами-участницами, - сообщил Муфти, чье выступление опубликовано на официальном портале внешнеполитического ведомства. - Мы также расширили возможности для обмена данными".

Дина Муфти подчеркнул, что "строительство ГЭС и заполнение водохранилища ведется и будет проводиться по установленному ранее графику". "При этом Эфиопия обязуется использовать ресурсы Нила справедливо, беспристрастно, не причиняя значительного ущерба странам вниз по его течению, - отметил Муфти. - Судан и Египет излишне интернационализируют вопрос о ГЭС "Возрождение", наша же позиция заключается в том, что африканские страны должны сами решать проблемы Африки".

Последний раунд переговоров Эфиопии, Судана и Египта по ГЭС "Возрождение", который прошел под эгидой Африканского союза, завершился 6 апреля без достижения компромисса. Судан тогда выдвинул план по переформатированию переговорного процесса за счет увеличения числа посредников. Хартум предложил применить формулу "1+3", когда к Африканскому союзу, который выступает главным посредником, должны быть добавлены еще трое - ООН, США и Евросоюз. Сейчас они имеют статус наблюдателей на переговорах. Однако Эфиопия отвергла этот подход.

В минувшие выходные президент Демократической Республики Конго (ДРК) и нынешний председатель Африканского союза Феликс Чисекеди посетил Хартум, где провел переговоры с руководством Судана по дальнейшим шагам на трехсторонних переговорах. Как сообщила южноафриканская радиостанция SABC, Чисекеди представил ряд инициатив для выведения переговорного процесса из тупика. Их содержание пока не раскрывается.

Спор по поводу воды

Минувшим летом Эфиопия на пике сезона дождей приступила к заполнению водохранилища, которое получило первые 4,9 млрд куб. м воды. В рамках второй фазы Аддис-Абеба планирует в течение ближайших июля и августа добавить еще 13,4 млрд куб. м воды. Предельный расчетный объем водохранилища ГЭС "Возрождение" составляет 74 млрд куб. м.

Египет и Судан выступают против того, чтобы заполнение эфиопского водохранилища проходило без заключения сторонами юридически обязательного для исполнения международного соглашения по функционированию ГЭС "Возрождение", известной также как "Плотина великого возрождения Эфиопии" (GERD). Хартум и Каир опасаются, что быстрое заполнение водохранилища приведет к тяжелым экономическим, социальным и экологическим проблемам в странах, расположенных ниже по течению Нила. Так, Египет требует увеличить до 21 года время заполнения водохранилища ГЭС, Эфиопия намерена сделать это за семь лет.

Аддис-Абеба не признает первенство Египта в претензиях на нильскую воду, так как не являлась и не является участником соответствующих международных соглашений. Из четырех крупнейших притоков Нила три берут исток на эфиопской территории, включая Голубой Нил. В целом с территории Эфиопии поступает 86% объема воды, которая впоследствии составляет Нил.

В течение последних нескольких лет Эфиопия ведет регулярные переговоры с Суданом и Египтом по вопросам, связанным с функционированием водохранилища ГЭС. Пока они не привели к достижению заключительного соглашения. Эфиопия приступила к реализации проекта создания ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле, который является правым притоком Нила, в 2011 году. Стоимость объекта оценивается в $4,6 млрд. Правительство Эфиопии объявило, что электростанция готова на 79% и даст первый ток в июне 2021 года.