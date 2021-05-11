За 13 дней манифестаций в Колумбии пострадали почти 850 полицейских

БОГОТА, 11 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 849 сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести во время манифестаций, которые c 28 апреля проходят в Колумбии. Об этом во вторник сообщил министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.

"За 13 дней протестных акций террористы, внедрившиеся в марши [протеста], ранили 849 полицейских, среди которых 53 женщины", - написал Молано на своей странице в Twitter.

Министр добавил, что за это время полиция задержала 647 человек.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 26. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов Альберто Карраскилья подал в отставку, однако протесты продолжились.