В Раде заявили, что Медведчук не планирует покидать Украину

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на фоне обысков и предъявления ему обвинений в госизмене не планирует покидать Украину. Об этом во вторник заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива.

"Чтобы Виктор Владимирович Медведчук в Россию уехал? Этого никто никогда не дождется. Виктор Владимирович Медведчук находится в стране и, по большому счету, где-то так же, как и я, сейчас улыбается, сидя в своем кабинете", - заявил Кива журналистам. Видео заявления распространил Telegram-канал "Павловский ньюс".