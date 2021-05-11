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В Раде заявили, что Медведчук не планирует покидать Украину

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на фоне обысков и предъявления ему обвинений в госизмене не планирует покидать Украину. Об этом во вторник заявил депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива.

"Чтобы Виктор Владимирович Медведчук в Россию уехал? Этого никто никогда не дождется. Виктор Владимирович Медведчук находится в стране и, по большому счету, где-то так же, как и я, сейчас улыбается, сидя в своем кабинете", - заявил Кива журналистам. Видео заявления распространил Telegram-канал "Павловский ньюс".

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Украина
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