Зеленский подписал закон об упрощении процедуры заочного расследования

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает процедуру заочного расследования. Об этом во вторник сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

"Документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в тексте. Парламент Украины принял данный документ 27 апреля.

Закон определяет дополнительные основания для объявления в розыск. Теперь это возможно, если местонахождение подозреваемого неизвестно, а также если он уклоняется от явки по вызову при его надлежащем уведомлении и при наличии обоснованных оснований считать, что он уехал или находится в другой стране. Предусмотрено также, что ходатайство в суде о взятии под стражу такого лица будет рассматриваться без него при наличии постановления о розыске и без возможности внесения залога.

Верховная рада 16 марта 2017 года приняла закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины". Он также известен как закон о заочном осуждении. Документ предусматривает возможность вызвать в суд лицо, которое находится за пределами Украины. Данный документ позволил начать процесс уголовного преследования экс-президента Украины Виктора Януковича и представителей прежней власти, которые пребывают за пределами страны.