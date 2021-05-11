СМИ: аэропорт Бен-Гурион возобновил работу после временного закрытия

ТАСС, 11 мая. Международный аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива во вторник вечером возобновил работу. Как сообщил Седьмой канал израильского телевидения, в аэропорту вновь разрешены взлеты и посадки. Ранее во вторник аэропорт был временно закрыт из-за ракетных ударов по территории Израиля со стороны сектора Газа.

Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта начала обостряться с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами вспыхнули сразу в двух местах Восточного Иерусалима - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля. Как передают палестинские СМИ, израильские полицейские силой заставляли прихожан покинуть мечеть Аль-Акса, применяя при этом резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в результате чего сотни палестинцев получили ранения.

11 мая, согласно данным Армии обороны Израиля, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории еврейского государства более 630 ракет, из которых 200 были перехвачены и 150 упали в секторе Газа. Между тем, как сообщают палестинские СМИ, в результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля 28 человек, включая 10 детей, погибли, свыше 150 получили ранения.