В США заявили, что разрабатывают "модель нулевого доверия" в сфере кибербезопасности

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США работает над "моделью нулевого доверия" в киберсфере, исходя из того, что каждая компьютерная сеть в стране может быть подвержена взлому. Об этом во вторник заявил руководитель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид в свете инцидентов с компаниями SolarWinds, Microsoft и Colonial Pipeline.

"Эксперты в сфере кибербезопасности призывают лидеров индустрии и правительство усилить оборонный периметр с помощью так называемой модели нулевого доверия <...>. На практике это означает проверку поведения каждого человека и устройства в сети, постоянное требование аутентификации личности и параметров доступа. Министерство обороны США уже некоторое время работает над элементами этой модели нулевого доверия, сейчас нам надо расширить и ускорить эту активность", - сказал он в ходе выступления, организованного американским Фондом имени Рональда Рейгана.

В последнее время Белый дом сталкивается с проблемами в сфере информационной безопасности: кибершпионаж в 2020 году с использованием программного обеспечения (ПО) фирмы SolarWinds обнажил серьезную уязвимость компьютерных правительственных сетей. Атака в марте этого года с использованием уязвимости в ПО Exchange Server корпорации Microsoft позволила хакерам получить доступ к электронным почтовым ящикам многих компаний. Помимо этого, на прошлой неделе нападению киберпреступников подверглась крупнейшая трубопроводная компания США Colonial Pipeline, что вызвало перебои в поставках топлива по стране.