СМИ: в Судане два человека погибли при разгоне акции протеста полицией

КАИР, 12 мая. /ТАСС/. Два человека погибли, свыше 10 пострадали в Хартуме во вторник вечером в ходе столкновений с полицией. Об этом сообщило суданское официальное информационное агентство SUNA.

Как отмечается, протестующие получили огнестрельные ранения при разгоне демонстраций силами безопасности. Крупная акция протеста, в которой, по разным данным, приняли участие от нескольких сотен до тысяч человек, прошла в Хартуме у штаб-квартиры армейского командования в преддверии второй годовщины силовой акции по ликвидации палаточного лагеря в июне 2019 года. Два года назад 3 июня сидячая акция была свернута силовым путем, и только по официальным данным тогда погибли более 30 человек.

В апреле этого года в морге одной из больниц города были обнаружены тела 190 человек, и суданская общественность считает, что эти люди погибли в ходе разгона сидячей забастовки в Судане.

После военного переворота 11 апреля 2019 года и отстранения от власти президента Омара аль-Башира армия взяла управление государством в свои руки. С 6 апреля у штаб-квартиры армии проходила сидячая забастовка, участники которой требовали передачи власти гражданским силам. Военный совет неоднократно призывал протестующих разойтись, грозясь принять правовые меры против забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам. В итоге 3 июня палаточный лагерь забастовщиков был разогнан силой. Военные власти пообещали тогда провести тщательное расследование всех обстоятельство силовой акции и насилия, приведшего к гибели людей. Однако и спустя два года родственники убитых не добились правосудия.