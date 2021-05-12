Одного из кураторов службы нацбезопасности Гонконга временно отстранили из-за скандала

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 мая. /ТАСС/. Один из руководителей нового подразделения национальной безопасности полиции Гонконга временно отстранен от должности из-за скандала, порочащего его репутацию. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post.

Речь идет о Фредерике Чое, который занимал второй по значимости пост в этом органе. По данным издания, он был задержан во время рейда в нелегальном массажном салоне. Он отстранен от должности на месяц в связи с расследованием и может получить серьезное дисциплинарное взыскание.

Это первый скандал вокруг сотрудников подразделения национальной безопасности с момента его создания летом прошлого года, когда парламент КНР принял закон об обеспечении нацбезопасности в Гонконге, который является специальным административным районом Китая.

Как заявляют в Пекине, этот правовой акт направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти, сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия закона радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков.