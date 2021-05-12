Китайская международная выставка потребительских товаров завершила работу на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 12 мая. /ТАСС/. Первая Китайская международная выставка потребительских товаров завершила свою работу в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай). Она привлекла более 240 тыс. посетителей, а также свыше 30 тыс. приобретателей товаров, в том числе профессиональных покупателей, сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным газеты, в выставке приняли участие представители 70 стран и регионов мира, свыше 2,6 тыс. премиальных брендов потребительских товаров, а также более 1,5 тыс. компаний, среди которых около 850 китайских, свыше 650 - зарубежных.

В дни выставки было проведено почти 100 презентаций новой продукции и представлено свыше 500 новых товаров, организованы встречи покупателей и поставщиков, состоялось более 130 сопутствующих мероприятий, в том числе тематических конференций. Выставку этого года освещали около 1 тыс. журналистов из 160 средств массовой информации.

Первая Китайская международная выставка потребительских товаров прошла 7-10 мая в Хайнаньском международном выставочном центре в городе Хайкоу. Общая выставочная площадь составила 80 тыс. кв. м. Экспозиция состояла из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги.

Предложение об организации выставки было включено в опубликованную 1 июня 2020 года программу построения на Хайнане свободного торгового порта. 20 сентября прошлого года ЦК КПК и Госсовет КНР одобрили ее проведение. Организаторами выступили Министерство коммерции КНР и правительство Хайнаня. Это первая в Китае выставка, посвященная потребительским товарам.