СМИ: бывший глава аппарата сотрудников Белого дома может стать послом США в Японии

ТОКИО, 12 мая. /ТАСС/. Бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рам Эмануэл рассматривается в качестве главного кандидата на пост нового посла Соединенных Штатов в Японии. Об этом сообщил в среду телеканал NHK со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Агентство Kyodo со ссылкой на свои источники также опубликовало данную информацию. Пост посла США в Японии остается вакантным с июля прошлого года. Кандидатура Эмануэла в случае официального выдвижения на эту должность должна быть еще одобрена Сенатом Конгресса США.

Эмануэл считается политиком, близким к нынешнему президенту США Джо Байдену. Его назначение на пост посла в Японии, как отмечает в среду газета Yomiuri, будет расценено как сигнал, указывающий на то, что глава страны придает особое значение отношениям с Токио.

Эмануэл был членом Палаты представителей Конгресса США с 2003 по 2009 год. С 2009 по 2010 год занимал пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома в администрации экс-президента Барака Обамы. С 2011 по 2019 год Эмануэл был мэром Чикаго (штат Иллинойс).