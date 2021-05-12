Военные атташе стран Северной Европы посетили район силовой операции в Донбассе

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Представители военно-дипломатических учреждений Швеции, Дании и Норвегии на Украине совершили поездку в район проведения силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил (ООС, киевский штаб силовой операции в Донбассе).

"В районе операции Объединенных сил состоялся рабочий визит представителей военно-дипломатических учреждений иностранных государств. В состав делегации вошли атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Швеция на Украине капитан 1-го ранга Бьорн Вильберн, атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Дания на Украине капитан 1-го ранга Феликс Эбэстад и атташе по вопросам обороны при посольстве Королевства Норвегия на Украине подполковник Бойе Лилеруд", - говорится в сообщении.

Уточняется, что украинская сторона проинформировала иностранных гостей о текущей ситуации с безопасностью и об оперативной ситуации в районе, а также о задачах, возложенных на Совместный центр контроля и координации (СЦКК), и ходе их выполнения. Делегация посетила подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения и ознакомилась с инфраструктурой и работой контрольного пункта въезда - выезда "Золотое".

8 мая территорию Луганской области, подконтрольную Киеву, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетили послы стран G7 и ЕС. Поездка была приурочена к отмечавшемуся в тот день в стране Дню памяти и примирения.