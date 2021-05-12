Депутат Рады обратился в Европарламент в связи с обвинением Медведчука в госизмене

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), член украинской делегации в ПАСЕ Олег Волошин обратился к депутатам Комитета по иностранным делам Европейского парламента в связи с предъявлением обвинений его однопартийцам - депутатам Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, - которые он считает проявлением репрессий. Текст обращения размещен на сайте телеканала "Зик".

"Уважаемые депутаты Европарламента! Возмутительные расправы украинского правительства над политической оппозицией зашли слишком далеко. Сегодня двух депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - второй самой большой парламентской фракции и ведущей оппозиционной политической силы - Виктора Медведчука - главу политического совета партии - и Тараса Козака обвинили в якобы государственной измене", - заявил Волошин в обращении.

Депутат, в частности, раскритиковал способ, который выбрала генеральный прокурор Украины Ирины Венедиктова, чтобы сообщить о предъявлении обвинения. Соответствующий ее пост в Facebook он назвал "клоунадой" и "политическим пиаром, который не имеет ничего общего с правоохранительной деятельностью". "В этом самом тексте госпожа Венедиктова не только ложно обвинила господина Медведчука и господина Козака, спрашивая их о правовом статусе Крыма, несмотря на множественные публичные заявления обоих о том, что полуостров принадлежит Украине. Она обвинила их в "создании армии информационных клонов, распространяющих антиукраинские нарративы". Сложно найти соответствующие параграфы в Уголовном кодексе Украины, что опять же подтверждает тот факт, что генпрокурор просто играет в политику, вместо того чтобы повиноваться букве и духу закона", - полагает Волошин.

Помимо этого, оппозиционер отметил, что предпринятые властью шаги в отношении Медведчука затруднят урегулирование конфликта в Донбассе, так как последний, по мнению Волошина, на постоянной основе предпринимал шаги для поиска дипломатического пути разрешения ситуации на востоке страны. "Такие высокомерные шаги украинского правительства будут в дальнейшем мешать достижению долгожданного мира в этой части Европы", - уверен депутат Рады.

Он также отметил, что действия против Медведчука ставят под сомнение следование Киевом принципам правового государства. "И, конечно, это еще сильнее отдаляет Украину от установленных международных стандартов демократии и прав человека", - говорится в обращении.

Накануне правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Виктора Медведчука, а также в офисе ОПЗЖ. Параллельно Венедиктова сообщила, что подписала документы о предъявлении обвинений Медведчуку и Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Позже она уточнила, что в уголовном деле против депутатов присутствуют три эпизода: передача секретных данных об армии, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России. Медведчук назвал происходящее политической расправой и подчеркнул, что, несмотря на преследования, остается на Украине и намерен добиваться справедливости.