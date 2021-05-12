Шахтеры Украины пикетируют офис Зеленского, требуя погасить долги и улучшить условия труда

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Несколько десятков горняков государственных шахт Украины проводят акцию протеста у стен офиса президента Украины Владимира Зеленского, требуя погасить задолженность по заработным платам, улучшить условия труда и остановить разрушительные процессы в отрасли. О начале акции сообщил в среду глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

У стен офиса президента присутствуют горняки крупнейших украинских шахт Луганской, Донецкой и Львовской областей. Они держат флаги Украины, плакаты с надписями "Отдайте заработанные деньги шахтерам", "Нет нарушениям трудовых прав", свидетельствует трансляция акции, которую ведет глава Независимого профсоюза на своей странице в Facebook.

По словам Волынца, шахтеры, помимо погашения задолженности, также требуют "установить адекватную цену на уголь, остановить губительный для отечественного энергорынка импорт ресурсов из России и Белоруссии и отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя".

Ранее шахтеры заявили, что намерены протестовать до тех пор, пока все их требования не будут выполнены. По состоянию на конец апреля, как свидетельствуют данные Профсоюза работников угольной промышленности, работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд гривен (более $53 млн), в том числе с начала года 1 046 млрд гривен (свыше $37 млн), а отдельные категории шахтеров с начала 2021 года совсем не получают зарплату. Как заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук, на Украине сложилась критическая ситуация с выплатой зарплат горнякам. Он посоветовал власти "задуматься наконец о судьбе некогда мощной угольной отрасли страны и об обеспечении нормальной оплаты труда шахтеров и других работников отрасли".