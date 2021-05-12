Саакашвили оспорил в ЕСПЧ законность двух вынесенных ему приговоров в Грузии

ТБИЛИСИ, 12 мая. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), оспорив вынесенные ему на родине приговоры по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Министерства юстиции Грузии.

"Михаил Саакашвили оспаривает, что вердикт, вынесенный ему из-за помилования убийц Сандро Гиргвлиани, противоречит Европейской конвенции. Европейский суд в своей корреспонденции указывает, что это является тем делом, по которому сам ЕСПЧ еще 26 апреля 2011 года вынес решение и выявил нарушения со стороны правительства Грузии", - говорится в сообщении.

Экс-лидер республики также считает, что вердикт, вынесенный всеми тремя инстанциями грузинского суда по делу об избиении депутата Гелашвили в 2005 году, также противоречит Европейской конвенции по правам человека, добавили в Минюсте.

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против Саакашвили было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил экс-президента к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил бывшего главу государства к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Гелашвили.

В настоящее время Саакашвили проживает на Украине.