НАТО подтвердила проведение саммита альянса в очном формате 14 июня в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Саммит глав государств и правительств НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе. Об этом сообщила в среду пресс-служба альянса.

"Встреча глав государств и правительств НАТО состоится в понедельник, 14 июня 2021 года, в Брюсселе, Бельгия. Заседание будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО. Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Пресс-служба альянса подчеркивает, что доступ для журналистов будет ограниченным. "Кроме того, физический доступ в медиацентр будет предоставлен только после подтверждения отрицательного ПЦР-теста COVID-19, проведенного максимум за 72 часа до мероприятия", - отмечается в заявлении.

Ранее 22 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что следующий саммит альянса пройдет 14 июня. В повестке заседания лидеров стран альянса, в частности, "агрессивные действия России" и усиление Китая.

Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.