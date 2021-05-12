Отстраненного главу Конституционного суда Украины могут принудительно доставить в суд

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Украинское законодательство допускает принудительную доставку в суд подозреваемого в подкупе свидетеля отстраненного главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, который уже в пятый раз не явился на заседание по делу. Об этом в среду заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

"Принудительная доставка судьи КСУ допускается законодательством", - уверен он. По словам Вениславского, это возможно, если суд посчитает, что Тупицкий намеренно не является в суд. "Когда мы увидим, что еще каким-то образом экс-судья Тупицкий избегает явки, то я думаю, что суд позволит применить принудительный привод как единственный способ доставки подозреваемого", - отметил представитель президента в эфире телеканала "Украина-24".

Ранее в среду Тупицкий в пятый раз не явился в Печерский районный суд Киева для участия в рассмотрении дела, в рамках которого его подозревают в подкупе свидетеля. Заседание перенесли на 10:00 19 мая по просьбе адвокатов, которые утверждают, что Тупицкий не смог явиться в связи с проблемами со здоровьем. Сторона обвинения выразила несогласие с доводами защиты и выступила в пользу необходимости принудительной доставки подозреваемого в суд.

Предыдущее судебное заседание должно было состояться 29 апреля, однако тогда Тупицкий также не явился по причинам, связанным с его лечением. До этого было еще три неявки. По версии следствия, Тупицкий подкупил свидетеля, который дал ложные показания с целью "искусственного создания доказательств защиты в уголовном производстве о завладении активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Осенью 2020 года между президентом Украины Владимиром Зеленским и Тупицким начался конфликт после того, как КСУ признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Зеленский тогда назвал это решение угрозой национальной безопасности.

Глава государства 27 марта отменил указ от 2013 года, подписанный занимавшим тогда пост президента Украины Виктором Януковичем, о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Основанием для этого решения Зеленский, кроме прочего, указал постановление Верховной рады от 17 февраля 2021 года, в котором говорится, что Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть. По мнению Зеленского, тот факт, что некоторые назначенные Януковичем судьи КСУ до сих пор исполняют должностные обязанности, создает "угрозу государственной независимости и национальной безопасности". Тупицкий оспаривает свое отстранение от должности в суде.