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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Большая палата ЕСПЧ рассмотрит взаимные претензии Армении и Азербайджана

Заявления сторон касаются недавних военных действий, сообщили в Европейском суде по правам человека

ПАРИЖ, 12 мая. /ТАСС/. Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла к рассмотрению взаимные претензии Армении и Азербайджана, касающиеся нарушений Европейской конвенции по правам человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду ЕСПЧ в Страсбурге.

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"9 марта инстанция, которой первоначально было поручено рассмотрение взаимных исков, информировала обе стороны о том, что дело будет передано Большой палате, - отметили в суде. - Ни одна из сторон не высказала возражений по этому поводу". Как уточнили в ЕСПЧ, это решение вступило в силу 11 мая.

"Заявления сторон касаются недавних военных действий между Арменией и Азербайджаном, - пояснили в суде. - Они содержат обвинения в серьезных нарушениях конвенции".

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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