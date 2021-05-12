Глава МИД Армении обсудил с Лавровым инцидент в приграничной с Азербайджаном области

ЕРЕВАН, 12 мая. /ТАСС/. И. о. министра иностранных дел Ара Айвазян и глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в ходе телефонной беседы обсудили инцидент, произошедший между армянскими и азербайджанскими военными в Сюникской области Армении после того, как азербайджанские ВС на одном из участков границы попытались "провести определенные работы". Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Айвазян проинформировал своего коллегу о недавнем инциденте на государственной границе Армении, отметив недопустимость подобных провокаций со стороны Азербайджана. Собеседники подчеркнули важность полной реализации достигнутых договоренностей о региональной безопасности, стабильности и координации, а также шаги, предпринятые для предотвращения эскалации ситуации", - отмечается в сообщении.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюника. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.