США рассчитывают, что Лавров и Блинкен встретятся в конце мая в Рейкьявике

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Американская администрация исходит из того, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пересекутся в конце мая в Рейкьявике в рамках совещания Арктического совета, однако пока не может подтвердить их отдельную двустороннюю встречу. Об этом сообщил в среду, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на брифинге для иностранных журналистов, координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт.

"Я бы ожидал, что, разумеется, госсекретарь Блинкен и министр Лавров увидятся. Но я не в состоянии в настоящее время подтвердить двустороннюю встречу", - заявил Дехарт, комментируя предстоящее совещание в столице Исландии.

Новая министерская встреча Арктического совета состоится 20 мая в столице Исландии. Планируется, что личное участие в этом совещании примут, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече в Рейкьявике председательство в АС на период 2021-2023 годы перейдет от Исландии к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.