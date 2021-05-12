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США рассчитывают, что Лавров и Блинкен встретятся в конце мая в Рейкьявике

В то же время в Госдепе не смогли подтвердить двустороннюю встречу

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Американская администрация исходит из того, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пересекутся в конце мая в Рейкьявике в рамках совещания Арктического совета, однако пока не может подтвердить их отдельную двустороннюю встречу. Об этом сообщил в среду, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на брифинге для иностранных журналистов, координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт.

"Я бы ожидал, что, разумеется, госсекретарь Блинкен и министр Лавров увидятся. Но я не в состоянии в настоящее время подтвердить двустороннюю встречу", - заявил Дехарт, комментируя предстоящее совещание в столице Исландии.

Новая министерская встреча Арктического совета состоится 20 мая в столице Исландии. Планируется, что личное участие в этом совещании примут, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече в Рейкьявике председательство в АС на период 2021-2023 годы перейдет от Исландии к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.

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Лавров, Сергей ВикторовичШвецияКанадаСШАИндияГерманияДанияФинляндияВеликобританияИсландияНорвегияРоссияКитайФранцияБлинкен, Энтони
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