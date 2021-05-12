Медведчуку предъявили обвинения по статьям о госизмене и "нарушении обычаев войны"

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после посещения офиса генерального прокурора Украины в среду заявил, что ознакомился с предъявленными ему обвинениями в присутствии своих адвокатов.

"С подозрением я ознакомился вместе с адвокатами", - заявил политик, выступление которого транслировал телеканал "Наш". Его адвокат Богдан Коваль добавил, что Медведчуку предъявлены обвинения по статьям УК Украины "Государственная измена", а также "Нарушение законов и обычаев войны". По первой статье максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы до 15 лет, по второй (в зависимости от тяжести) - вплоть до пожизненного лишения свободы.

Медведчук заявил, что все выдвигаемые против него обвинения являются необоснованными и бездоказательными. "Это все в целом можно назвать не иначе как политически мотивированные действия прокуратуры по отношению ко мне. Это уголовное преследование, которое является незаконным, вызванное политическими мотивами, мотивами моей деятельности как политика-оппозиционера", - прокомментировал он.

Адвокат Коваль уточнил со своей стороны, что в среду Медведчуку не предъявляли обвинение способом, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Украины, а дали экземпляр обвинения, так как следствие считает, что оно уведомило о подозрении [соответствует предъявлению обвинений] еще во вторник. Он также добавил, что адвокаты пока не ознакомились с материалами дела.

По словам Коваля, в соответствии с УПК Украины судебное заседание по избранию меры пресечения Медведчуку могут назначить "в течение трех часов с момента ознакомления с текстом обвинения".

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Одновременно генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала документы о предъявлении Медведчуку и его коллеге по парламенту Тарасу Козаку обвинений в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Позже она уточнила, что в уголовном деле против депутатов перечислены три эпизода: передача секретных данных об армии, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России.