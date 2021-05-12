Минюст США не может указать сроки завершения расследования дела о беспорядках в Капитолии

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Расследование дела о беспорядках в Капитолии в январе этого года продолжается, о сроках его завершения говорить преждевременно. Об этом заявил в среду министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарленд на слушаниях в комитете по бюджетным ассигнованиям Сената США. Трансляция велась на сайте комитета.

"Я не могу сказать, как много времени это займет, - сказал он. - Расследование продолжается". По его словам, с начала расследования дела об участии в незаконном вторжении в Капитолий уже задержаны более 430 человек. Кроме того, продолжил генпрокурор, следствию предстоит провести еще "большое число дополнительных расследований", связанных с основным делом, а также обработать огромное количество видео- и фотоматериалов.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.