Госдеп: США настроены на конструктивное сотрудничество с РФ в Арктическом совете

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты твердо нацелены на конструктивное сотрудничество с Россией в рамках Арктического совета (АС). С таким заверением выступил в среду на онлайн-брифинге для иностранных журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, координатор Госдепартамента по Арктике Джим Дехарт.

Он подтвердил, что такие намерения американской стороны увязаны в том числе с предстоящей на будущей неделе министерской встречей АС в Рейкьявике. "Думаю, это также будет благоприятная возможность укрепить наше [США] намерение продолжать конструктивно сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета", - сказал Дехарт про предстоящее совещание в столице Исландии. "Мы [США] считаем, что это возможно. [В том числе] в рамках председательства России [в АС]. У нас есть все намерения поступать таким образом", - подчеркнул сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Полагаю, будет важным, чтобы Россия как [будущий] председатель совета сохраняла внимание ко всему арктическому региону на благо всего региона и уважала нормы и практику действий в совете, которые столь хорошо работали годами", - добавил американский дипломат.

Кроме того, он сообщил, что на встрече в Рейкьявике АС, по всей видимости, огласит общую стратегию своей деятельности на следующие 10 лет. "Считаю, есть большая вероятность того, что мы увидим, как министры изложат видение [деятельности] совета в течение следующих десяти лет, стратегическое видение", - заявил Дехарт.

Новая министерская встреча Арктического совета состоится 20 мая в столице Исландии. Планируется, что личное участие в этом совещании примут, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече в Рейкьявике председательство в АС на период 2021-2023 годы перейдет от Исландии к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.