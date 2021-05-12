В Пентагоне призвали расширить взаимодействие погранслужбы РФ и Береговой охраны США

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Пограничная служба ФСБ России и Береговая охрана США имеют множество общих интересов и очень прагматичные рабочие отношения, и такое взаимодействие можно и нужно наращивать. Об этом заявил в среду на онлайн-брифинге для иностранных журналистов командующий американской Береговой охраной адмирал Карл Шульц.

"У нас с российской Пограничной службой налажены очень прагматичные, функциональные рабочие отношения", - подчеркнул он. Береговая охрана является одним из видов Вооруженных сил США наряду с Сухопутными войсками, ВВС, ВМС, Корпусом морской пехоты и Космическими силами. Американский военачальник пояснил, что имеет в виду прежде всего взаимодействие в Беринговом море. "Много общих интересов, которые можно наращивать", - сказал про Погранслужбу России и Береговую охрану США Шульц.

Он также заострил внимание на деятельности Арктического форума береговых охран (АФБО), созданного в октябре 2015 года. Участницей этой структуры является и Россия, к которой скоро перейдет на период 2021-2023 годов председательство в Арктическом совете (АС). Отвечая на вопрос ТАСС, адмирал сообщил, что 21 октября состоится первая в рамках российского председательства встреча экспертного уровня АФБО. "Это будет новый этап <...> в шестилетней истории АФБО", - убежден Шульц.

"Мы [США] сохраняем приверженность АФБО. Он существует уже шесть лет, весьма функционален, ориентирован на оперативную деятельность", - отметил военачальник.

По его словам, США выступают в том числе за проведение совместных учений в рамках форума. "Мы продолжим стараться проводить учения в качестве группы, состоящей из береговых охран восьми государств Арктики. Мы в таком случае действительно лучше понимаем, что несем для решения [той или иной проблемы], приносим прагматические решения. Продолжение укрепления альянса между форумом и АС представляется правильным путем вперед. Все это находится на хорошей, прочной траектории. <...> США сохраняют приверженность этому [такой работе]", - добавил Шульц.

Новая министерская встреча АС состоится 20 мая в столице Исландии. Планируется, что личное участие в этом совещании примут, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в организации статус наблюдателей.