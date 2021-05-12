Генпрокуратура Украины будет просить суд взять Медведчука под стражу

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины заявил, что будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения для главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука в виде содержания под стражей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении, но не называется фамилия.

Однако офис генпрокурора однозначно называет действия, которые происходят вокруг Медведчука и депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака.

"Подчеркиваем, что народному депутату Украины сообщено о подозрении 11 мая 2021 в порядке и способом, предусмотренным УПК Украины. В связи с этим он получил статус подозреваемого именно с этой даты. В этот же день он был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого. После его прибытия в офис генерального прокурора [12 мая], по требованию народного депутата и его защитников, им было предоставлен экземпляр врученного 11 мая 2021 сообщения о подозрении для ознакомления с целью обеспечения права на защиту".

Предъявленные обвинения

Ранее в среду Виктор Медведчук посетил офис генерального прокурора Украины. После этого он сообщил, что ознакомился с предъявленными ему обвинениями в присутствии своих адвокатов. Адвокат Богдан Коваль уточнил, что в среду Медведчуку не предъявляли обвинение способом, предусмотренным УПК Украины, а дали копию обвинения, так как следствие считает, что оно уведомило о подозрении [соответствует предъявлению обвинений] еще во вторник. Коваль также добавил, что адвокаты пока не ознакомились с материалами дела.

По словам защитника, в соответствии с УПК судебное заседание по избранию меры пресечения Медведчуку могут назначить "в течение трех часов с момента ознакомления с текстом обвинения".

Медведчуку предъявлены обвинения по статьям УК Украины "Государственная измена", а также "Нарушение законов и обычаев войны". По первой статье максимальное наказание предусматривается в виде тюремного заключения на срок до 15 лет, по второй в зависимости от тяжести - вплоть до пожизненного лишения свободы.

Медведчук заявил, что все выдвигаемые против него обвинения являются необоснованными и бездоказательными.

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Одновременно генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала документы о предъявлении Медведчуку и Козаку обвинений в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Позже она уточнила, что в уголовном деле против депутатов перечислены три эпизода: передача секретных данных об армии, передача России газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки украинцев в России.