WSJ: китайские власти могут сменить главу делегации на торговых переговорах с США

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Китайское руководство рассматривает возможность смены главы своей делегации на торговых переговорах с США. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее данным, 69-летний вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявший китайскую делегацию на переговорах, завершившихся подписанием первой фазы торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем, может прекратить выполнять эти обязанности. В качестве его преемника в этой должности рассматривается другой вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа.

Газета отмечает, что окончательного решения по данному вопросу пока не принято, и не исключено, что Лю Хэ, имеющий внушительный опыт ведения переговоров с американской стороной, продолжит и далее занимать этот пост. Тем не менее, указывают источники The Wall Street Journal, кандидатура 58-летнего Чуньхуа рассматривается в том числе из-за его возраста. Возможная смена китайского представителя на переговорах с США продиктована также приходом к власти в Вашингтоне администрации Джо Байдена.

Представителем США на торговых переговорах в администрации Байдена стала Кэтрин Тай, которая специализируется на вопросах, касающихся Китая. Она сменила на этом посту Роберта Лайтхайзера, который был торгпредом США в администрации экс-президента Дональда Трампа.

Церемония заключения соглашения о первой фазе торговой сделки между Соединенными Штатами и КНР состоялась 15 января 2020 года в Вашингтоне. Подписи под документом поставили Дональд Трамп, который тогда был главой государства, и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

В итоге Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого и на $123,3 млрд в течение второго года действия договоренностей. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о других товарах. Как заявлял Трамп, сделка позволит США сократить крупный дефицит в двустороннем товарообороте с Китаем.