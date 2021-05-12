Спецпосланник ООН по Йемену Гриффитс станет заместителем генсека по гуманитарным вопросам

ООН, 12 мая. /ТАСС/. Спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс назначен заместителем административного главы международного сообщества по гуманитарным вопросам. Как отмечается в распространенном в среду заявлении ООН, на этом посту он сменит Марка Лоукока.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня объявил о назначении Мартина Гриффитса из Великобритании заместителем генерального секретаря по гуманитарным вопросам и главой Управления по координации гуманитарных вопросов [УКГВ]. Он сменит Марка Лоукока, представляющего Великобританию, которому генсек глубоко признателен за его службу на благо организации", - говорится в тексте.

Об отставке Лоукока, который возглавляет УКГВ с 2017 года, стало известно в феврале. Он объяснил свой уход желанием "больше времени проводить с семьей".

Гриффитс занимает должность спецпосланника по Йемену с 2018 года. Отмечается, что он продолжит заниматься вопросами йеменского урегулирования, пока ему не будет найдена замена.