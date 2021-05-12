{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Шведские дипломаты предложили помощь сокращенному штату чешских коллег в Москве

После того как Чехия выслала 18 российских дипломатов, МИД РФ объявил 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата

СТОКГОЛЬМ, 12 мая. /ТАСС/. МИД Швеции предложил помощь посольству Чехии в Москве в связи с высылкой его сотрудников из России и сокращением штата. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщила представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Юлия Эрикссон Погожельска.

"Швеция предложила [Чехии] поддержку на месте в Москве, где в настоящее время сокращен штат чешского посольства", - сказала она.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.

Теги
ШвецияЧехияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
Канцлер Австрии не собирается уходить в отставку из-за обвинений в ложных показаниях
Себастьян Курц заявил, что выдвинутые обвинения по делу "Ибица-гейт" со стороны оппозиции для него неприятны, но он привык "к встречному ветру"
Читать полностью