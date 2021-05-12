Шведские дипломаты предложили помощь сокращенному штату чешских коллег в Москве

СТОКГОЛЬМ, 12 мая. /ТАСС/. МИД Швеции предложил помощь посольству Чехии в Москве в связи с высылкой его сотрудников из России и сокращением штата. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщила представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Юлия Эрикссон Погожельска.

"Швеция предложила [Чехии] поддержку на месте в Москве, где в настоящее время сокращен штат чешского посольства", - сказала она.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.