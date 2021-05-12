Йоханнис и Зеленский обсудили безопасность в регионе и права этнических румын на Украине

БУХАРЕСТ, 12 мая. /ТАСС/. Ситуацию безопасности в регионе, а также состояние и перспективы двусторонних отношений между Румынией и Украиной обсудили президенты Клаус Йоханнис и Владимир Зеленский в среду в ходе телефонного разговора по инициативе украинской стороны. Об этом сообщила администрация главы румынского государства.

"Президент Румынии подтвердил твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также ее европейским и евроатлантическим устремлениям", - указывается в сообщении.

Президент Йоханнис отметил озабоченность Румынии недавним ухудшением безопасности в восточном соседстве и на Черном море, вблизи восточной границы Украины и в Крыму", - отметила президентская администрация.

В сообщении указывается, что глава румынского государства отвел в телефонном разговоре значительное место проблемам прав лиц, принадлежащих румынскому меньшинству на Украине, сделав упор на право на обучение на румынском языке и подчеркнув необходимость решения этих проблем в кратчайшие сроки путем диалога.

"Президент Клаус Йоханнис подчеркнул, что эффективное выявление долговременных решений в отношении защиты прав лиц, принадлежащих румынскому меньшинству на Украине, послужит стимулом для укрепления двусторонних отношений на всех уровнях", - подчеркнула администрация.

"Президент Зеленский в свою очередь сказал, что полностью понимает озабоченность румынской стороны в связи с правами лиц, принадлежащих румынскому меньшинству, и проявил готовность выявить решения с тем, чтобы культурная и языковая идентичность этнических румын была защищена в соответствии с международными стандартами", - отмечается в заключение документа.