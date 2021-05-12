WP: Colonial Pipeline не намерена платить выкуп атаковавшим ее хакерам

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline, подвергшаяся кибератаке, не планирует платить выкуп хакерам. Об этом сообщает в среду газета The Washington Post со ссылкой на двух знакомых с ситуацией источников.

Как пишет издание, компания работает с занимающейся кибербезопасностью фирмой над восстановлением данных из резервных систем, если это возможно, или заново создает их. В этой связи, считает один из источников, нет причин платить выкуп.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге отказалась уточнить, заплатила ли Colonial Pipeline выкуп хакерам. "Я бы направила вас к Colonial Pipeline за ответом на этот вопрос. Конечно, Федеральное бюро расследований в своих рекомендациях не советует этого делать", - сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно заявлению Colonial Pipeline, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. В результате этого нападения компания была вынуждена временно приостановить свою работу. По словам ее руководства, процесс восстановления нормальной деятельности компании уже запущен. Ожидается, что он в основном будет завершен до конца текущей недели.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в понедельник сообщила, что кибератаку, по мнению властей США, совершили уголовные элементы - группа хакеров, именующая себя DarkSide, а не какое-то государство. В свою очередь президент США Джо Байден в понедельник заявлял, что свидетельств причастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline нет, хотя Вашингтон не исключает, что злоумышленники могут находиться в РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не имеет к этой кибератаке никакого отношения. Посольство РФ в Вашингтоне отвергло "безосновательные измышления отдельных журналистов" о возможной причастности Москвы к данной вылазке хакеров.