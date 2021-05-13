Словацкий премьер посетит Украину 28 мая

ПРАГА, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер 28 мая посетит Украину. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, находящимся с двухдневным рабочим визитом в Братиславе. Слова руководителя национальной дипломатии привел телеканал ТА-3.

"Словакия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в границах, признанных международным сообществом, - отметил Корчок. - Мы хотим помочь Украине в реализации сложных реформ, являющихся предпосылкой для улучшения жизни ее граждан и приближения Украины европейским структурам. Украинцы сами должны решить, куда они хотят относиться [к Западу или нет] и с какими партнерами хотят сотрудничать. Я посетил Киев в феврале этого года, а господин министр Кулеба прилетел сегодня в Братиславу. Наши взаимоотношения необходимо развивать таким интенсивным диалогом. Мы обсудили широкий круг вопросов в контексте предстоящего 28 мая визита на Украину премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера".

Словакия с 2014 года помогла реализовать на Украине инвестиционные проекты на сумму €9 млн. Братислава и Киев активизируют сотрудничество во всех областях и особенно, по словам Корчока, стремятся к расширению торгово-экономического взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в энергетической сфере.

Кулеба в четверг в Братиславе примет участие в заседании министров иностранных дел стран "Центральной пятерки": Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии. Руководитель украинской дипломатии впервые приглашен на встречу этого формата.

"Словакия стала одной из первых стран, выразивших солидарность с Украиной во время резкого обострения ситуации у ее восточных границ", - сказал в свою очередь Кулеба, сообщив, что президент Словакии Зузана Чапутова примет участие в августе текущего года в Киеве в заседании "Крымской платформы". На этой встрече, по его словам, международное сообщество выразит поддержку шагам Украины по отношению к РФ.

"Украина сделала свой выбор в пользу евроинтеграции. Благодарим Словакию за поддержку усилиям Украины, направленным на вступление в Евросоюз и НАТО", - сказал Кулеба, выразив мнение, что Россия "создает конфликты на Украине, Грузии и Молдавии", а также "раздает свои паспорта" гражданам других стран.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении. Явка в ЛНР составила 81%, в ДНР - 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга.