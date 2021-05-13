Керри вновь отверг сведения о передаче Зарифу данных об операциях Израиля

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США, ныне занимающий должность спецпосланника американского президента по климату, Джон Керри в среду вновь опроверг сведения о том, что он в прошлом сообщал министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу о проведении Израилем тайных операций против интересов Тегерана в Сирии.

Во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США конгрессмен Скотт Перри (республиканец от штата Пенсильвания) спросил Керри о его отношениях с Зарифом. Спецпосланник президента США по климату ответил, что в настоящий момент он не поддерживает каких-либо отношений с Зарифом, а во времена, когда он руководил Госдепом, эти отношения были "профессиональными". Керри также утвердительно ответил на вопрос о том, по-прежнему ли у него есть доступ к секретной информации.

"Министр иностранных дел [Ирана] заявил, что вы обсуждали более 200 израильских операций против поддерживаемых Ираном террористов в Сирии. Вы предоставляли господину Зарифу информацию об израильских операциях <...> во время или после своего пребывания на посту госсекретаря?" - спросил после этого Перри. "Ни при каких обстоятельствах. Никогда", - ответил Керри. "То есть господин Зариф лжец?" - продолжал конгрессмен. "Возможно, господин Зариф был сбит с толку, ошибся или же пытался приукрасить. <...> Я не могу ручаться, почему он это сделал, что он сказал. Я просто говорю вам, что такого не происходило", - заявил на это Керри.

"Я не обсуждал [подобного с главой МИД Ирана]. Я даже не знал об этой цифре [о 200 операциях] до того, <...> как мы прочитали статью [в СМИ об интервью Зарифа] <...>. У меня никогда не было с ним дискуссий об Израиле относительно атак или чего-либо. Нет", - добавил Керри.

Слушания, на которых выступал Керри, были посвящены усилиям по борьбе с изменением климата, однако тема контактов бывшего госсекретаря с Зарифом поднималась на них несколько раз. В частности, у Керри спрашивали о его встречах с Зарифом, в том числе во времена президентства республиканца Дональда Трампа, когда Керри не занимал какой-либо пост в администрации. "Полагаю, при администрации Трампа у меня было четыре встречи [с Зарифом]", - ответил бывший госсекретарь. В свою очередь республиканка Энн Вагнер (от штата Миссури) во время слушаний заявила, что обратилась в Госдеп с требованием провести расследование в связи с утверждениями относительно передачи Керри Зарифу данных об израильских операциях.

Интервью Зарифа

25 апреля в ряде западных СМИ появились публикации с выдержками из неопубликованного интервью Зарифа, которое он якобы дал в марте. Утверждалось, что его должны были опубликовать в августе. Помимо текстовой версии, был опубликован аудиофайл, на котором слышен голос главы МИД Ирана. В интервью Зариф, помимо прочего, заявлял, что Керри передал ему информацию об антииранских действиях Израиля. Несколько политиков-республиканцев после этого выступили с заявлениями о том, что Керри может быть виновен в передаче Ирану секретных сведений. В свою очередь телеканал Fox News ранее сообщал, что ряд сенаторов-республиканцев призвал президента страны Джо Байдена провести расследование в отношении Керри.

Ранее Керри уже опровергал сведения о том, что он выдавал какую-либо информацию, сказав, что "эта история и обвинения однозначно фальшивые". Его поддержал действующий госсекретарь Энтони Блинкен, заявив, что "это полная чушь", и выразив сожаление, что подобные вещи "используются в политических целях".