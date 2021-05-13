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Власти США рекомендовали национальным компаниям уведомлять спецслужбы о случаях кибератак

Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности при Министерстве внутренней безопасности США будет играть ведущую роль в определении того уровня информации о конкретных инцидентах, которой можно поделиться

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Все американские компании в случае совершения против них кибератак должны уведомлять о подобных инцидентах спецслужбы, которые будут играть ведущую роль в определении масштабов произошедшего. Об этом заявила в среду представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном подписанию указа о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от хакерских атак.

"Компаниям следует делиться информацией об инцидентах, об уязвимости. <...> Эта информация поможет лучше защитить себя другим компаниям", - сказала она. По ее словам, Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности при Министерстве внутренней безопасности США будет играть ведущую роль в оценке деталей и определении того уровня информации о конкретных инцидентах, которой можно поделиться.

Чиновница добавила, что администрация постарается соблюсти баланс в плане безопасности при предоставлении таких данных.

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