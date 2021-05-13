В Японии представили стратегию кибербезопасности на три года

ТОКИО, 13 мая. /ТАСС/. Правительство Японии представило в четверг новую стратегию кибербезопасности, рассчитанную на следующие три года, которая предусматривает усиление защиты от атак злоумышленников на компьютерные системы и объекты инфраструктуры. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Я хотел бы поручить вам конкретное укрепление системы, включая поиск и обучение персонала, чтобы мы могли всесторонне реагировать на кибератаки", - заявил на заседании генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като, который возглавляет правительственный штаб по кибербезопасности.

Согласно представленному плану, стратегия предполагает тесное сотрудничество правительства и бизнес-кругов с целью обеспечения безопасности важных инфраструктурных объектов. Кроме того, она включает в себя задачу повышения эффективности систем защиты от атак иностранных групп хакеров, а также систем защиты персональных данных в условиях массового перехода на удаленную работу в период пандемии коронавируса.

Ожидается, что окончательно новая стратегия будет утверждена осенью этого года вместе с учреждением в Японии управления по цифровизации.

По данным за 2019 год, полиция зафиксировала в Японии более 4 тыс. попыток незаконного проникновения в различные компьютерные сети и системы. В частности, жертвами злоумышленников становились крупные электротехнические корпорации NEC и Mitsubishi Electric. Также весной этого года стало известно об осуществленной китайскими хакерами в 2016 году крупной кибератаке более чем на 200 японских исследовательских институтов и компаний, среди которых оказалось Японское агентство аэрокосмических исследований.