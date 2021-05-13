СМИ: юрисконсульт Белого дома при Трампе согласился дать показания для Конгресса

ТАСС, 13 мая. Юрисконсульт Белого дома в 2017-2018 годах Дональд Макган согласился прокомментировать в частном порядке доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором предполагалась связь бывшего президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом в среду сообщил информационный портал Axios со ссылкой на ходатайство.

Как сообщает портал, Макган согласился на сделку с условием, что к рассмотрению в суде будет принята стенограмма его разговора, а суд не будет принуждать его к даче публичных показаний на слушаниях.

По данным Axios, администрация президента США Джо Байдена и судебный комитет объявили во вторник, что "достигли принципиального соглашения" по делу Макгана. Судебная комиссия намеревается допросить его о возможных случаях воспрепятствования осуществлению правосудия в отношении Трампа. Предварительно слушания назначены на 19 мая.

Представители экс-президента США пока не прокомментировали ситуацию, уточняет издание.

Ранее апелляционный суд округа Колумбия позволил бывшему юрисконсульту Белого дома Макгану не подчиняться повестке, направленной ему главой юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролдом Надлером в апреле прошлого года, и не являться в Конгресс на слушания для дачи показаний по поводу случаев злоупотребления властью со стороны президента Трампа.

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад спецпрокурора Мюллера, который вел расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией.