Кравчук заявил, что дело против Медведчука не повлияет на работу контактной группы

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Уголовное дело против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука не отразится на работе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

"На работе минской контактной группы не отразится", - пояснил он в четверг в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

Кравчук напомнил, что Медведчук принимал участие в обмене пленными в период президентства Петра Порошенко, но после прихода к власти нового президента Владимира Зеленского был сформирован новый состав представителей Украины в контактной группе. "В составе украинской делегации, а также в рабочих подгруппах по политическим вопросам, гуманитарным и безопасности, нет ни одного связанного с ним [Медведчуком] человека", - добавил он.

Медведчук с 2014 года был представителем украинской стороны в гуманитарной подгруппе контактной группы.

Во вторник правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. После стало известно, что в отношении Медведчука и депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака выдвинуты обвинения в госизмене. На следующий день Медведчук посетил офис генпрокурора, где в присутствии своих адвокатов ознакомился с предъявленными ему обвинениями по статьям УК Украины "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны".

Максимальное наказание по первой статье составляет 15 лет тюрьмы, по второй - вплоть до пожизненного лишения свободы. Офис генпрокурора Украины заявил, что будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения для главы политсовета ОПЗЖ в виде содержания под стражей. Сам Медведчук назвал все выдвигаемые против него обвинения необоснованными и бездоказательными.