Пашинян назвал инцидент на границе в Сюникской области спланированной провокацией Баку

ЕРЕВАН, 13 мая. /ТАСС/. Инцидент на участке "Севлич" ("Черное озеро") Сюникской области Армении является спланированной провокацией Азербайджана. Об этом в четверг на заседании армянского правительства заявил и.о. главы кабмина Никол Пашинян.

"Хочу констатировать, что произошедшее в "Севличе" является заранее спланированной провокацией, поскольку азербайджанцы с собой принесли очевидно подделанные карты, чтобы якобы обосновать, что они находятся на территории Азербайджана", - заявил он.

Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

"Сегодня мы после заседания кабмина проведем заседание Совета безопасности, более детально обсудим ситуацию [в Сюникской области], будем принимать необходимые решения. Опять хочу констатировать, что у нас есть ситуация, к которой нужно относиться очень серьезно", - отметил он.