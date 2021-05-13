Глава МИД Венгрии принял приглашение Киева посетить Донбасс

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принял приглашение Киева отправиться с поездкой в Донбасс. Об этом в четверг сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Рад, что Петер принял мое приглашение совершить поездку в Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае", - написал Кулеба в Twitter.

Министры иностранных дел Венгрии и Украины провели встречу в Братиславе, где Кулеба пребывает с двухдневным рабочим визитом. В ходе встречи Кулеба и Сийярто также договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. "На встрече в Братиславе мы с Петером Сийярто договорились продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств на основе соблюдения украинского законодательства. Мы также договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации, чтобы наши граждане могли путешествовать безопасно", - добавил глава МИД Украины.

Кулеба в четверг в Братиславе примет участие в заседании министров иностранных дел стран "Центральной пятерки": Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии. Руководитель украинской дипломатии впервые приглашен на встречу этого формата.