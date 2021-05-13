В Минске приговорили барабанщика к шести годам колонии за массовые беспорядки

МИНСК, 13 мая. /ТАСС/. Участник группы барабанщиков "Требуем разойтись" Алексей Санчук получил шесть лет колонии за участие в массовых беспорядках, прошедших осенью прошлого года. Об этом в четверг сообщается на сайте не зарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, суд Московского района поддержал предложение государственного обвинителя приговорить Санчука к шести годами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Суд признал Санчука виновным по статье 342 УК Белоруссии (Организации и подготовка действий, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и по статье 293 УК (Массовые беспорядки). Санчук в ходе судебного процесса признал себя виновным в участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По статье "Массовые беспорядки" осужденный вины не признал. Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Санчук в составе группы барабанщиков "Требуем разойтись" участвовал в проходивших в Минске маршах протеста против итогов президентских выборов. Он был задержан во время репетиции в ноябре прошлого года и вместе с коллегами по коллективу был приговорен к административному аресту. Позже в отношении Санчука было возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Небольшие локальные протестные акции продолжаются до сих пор.